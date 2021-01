Ama | incendiati e distrutti già 70 contenitori stradali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – Vandali dei cassonetti purtroppo in azione anche in questo inizio 2021. Secondo quanto rilevato dal personale territoriale Ama, nei primi dieci giorni dell’anno sono gia’ circa 70 iper i rifiuti (cassonetti e campane) danneggiati oda incendi dolosi. Nel 2020, erano stati invece 34 idati alle fiamme a inizio anno (1-6 gennaio). Le prime stime hanno quantificato un danno a carico dell’azienda, e quindi dell’intera collettivita’, pari ad almeno 38mila euro. Cosi’ in un comunicato AMA S.p.A. In particolare, sono state prese di mira le campane per la raccolta del vetro: ben 42 andate a fuoco e in alcuni casi utilizzate addirittura come “detonatore” per i fuochi d’artificio per l’arrivo del nuovo anno. Tra le aree maggiormente colpite da questi ...