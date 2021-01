Agostino Miozzo: “Servirebbe un lockdown. Ma non possiamo permettercelo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “La strada più semplice ed efficace sarebbe quella di un lockdown di qualche settimana o di qualche mese, ma non possiamo permettercelo, abbiamo visto quale impatto devastante abbia avuto sul Paese“. Queste le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in collegamento con “L’Aria che tira” su La7. ” Da settembre-ottobre cerchiamo di convivere con la pandemia – ha ricordato Miozzo – ed in effetti questa convivenza ha contenuto la curva della pandemia meglio che in altri Paesi d’Europa. Dobbiamo insistere su questa strada“, ha infine concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “La strada più semplice ed efficace sarebbe quella di undi qualche settimana o di qualche mese, ma non, abbiamo visto quale impatto devastante abbia avuto sul Paese“. Queste le parole di, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in collegamento con “L’Aria che tira” su La7. ” Da settembre-ottobre cerchiamo di convivere con la pandemia – ha ricordato– ed in effetti questa convivenza ha contenuto la curva della pandemia meglio che in altri Paesi d’Europa. Dobbiamo insistere su questa strada“, ha infine concluso. SportFace.

