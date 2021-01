Traffico Roma del 10-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati pochi veicoli in circolazione in queste prime ore di domenica 10 gennaio spostamenti limitati nel rispetto delle regole della zona arancione in vigore fino ad oggi e da domani torna alla divisione dell’Italia in fasce di rischio era regione Lazio da domani passa in zona gialla rafforzata dal divieto di spostamento tra comuni se non per motivi certificati aperti bar ristoranti fino alle 18 e dopo solo asporto e consegna a domicilio resta il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5 al momento un incidente su via Cristoforo Colombo all’altezza di via Rosa Guarnieri Carducci direzione ostia per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto è più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...