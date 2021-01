Simeone: “Quando torno a Firenze è sempre un’emozione. Oggi però servono i punti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Giovanni Simeone ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista della gara tra Fiorentina e Cagliari e del suo ritorno contro i Viola. Queste le sue parole: “Quanto torno a Firenze provo sempre grande emozione. Ho tanti ricordi belli. Mi sono trovato molto bene a Firenze ma Quando poi Quando entro in campo ho la maglia del Cagliari e Oggi voglio vincere. Mi sento bene, saluto tutti i fiorentini che mi hanno sempre fatto sentire a casa”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Giovanniai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista della gara tra Fiorentina e Cagliari e del suo ricontro i Viola. Queste le sue parole: “Quantoprovogrande emozione. Ho tanti ricordi belli. Mi sono trovato molto bene amapoientro in campo ho la maglia del Cagliari evoglio vincere. Mi sento bene, saluto tutti i fiorentini che mi hannofatto sentire a casa”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FedericoFornas2 : @BullaInterista Domanda secca: ma Conte che cosa ha fatto o detto da gobbo, da quando è all'Inter??? Ricordo solo c… - chiesachi77 : @Terrypersempre @gcvaff Classico esempio simeone. Quando era da noi sfido chiunque a non averlo infamato...ora lo considerano Messi - pierfilippo : @marcodellolio Comunque credo che 80% dei tifosi quando son partiti simeone, ilicic, rebic, bernardeschi erano in l… - 1910Plate : Blocco juve difensivo prepotente. Centrocampo in difficoltà soffre le mancanze di Nandez e Lazovic. In attacco ci a… - chimentimattia : Ciao @ProfidiAndrea e @GruppoEsperti 1: ospina o meret 4 tra: Luis Alberto De paul L. Pellegrini miranchuk Dj… -