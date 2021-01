Salvo Veneziano sul GF Vip: “Signorini e Pupo hanno avuto una lite furiosa” poi retroscena sul suo colloquio (Di domenica 10 gennaio 2021) Salvo Veneziano ha rilasciato un’intervista in cui è tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip. Ormai è noto l’astio che l’ex gieffino nutre nei confronti del reality show, tuttavia, quello che ha confessato in queste ore è davvero sorprendente. Il pizzaiolo ha svelato dei retroscena inerenti la sua squalifica, ha menzionato delle lite accadute dietro le quinte tra Signorini e Pupo e non solo. Il protagonista si è anche scagliato contro il conduttore e alcuni attuali concorrenti. Vediamo tutti i dettagli. Cosa accadde al colloqui tra Salvo e Alfonso Nel corso dell’intervista, Salvo Veneziano ha fatto delle confessioni inedite sul GF Vip. In primo luogo, il protagonista ha parlato della sua squalifica ed ha detto di essersi ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 gennaio 2021)ha rilasciato un’intervista in cui è tornato a parlare della sua esperienza al GF Vip. Ormai è noto l’astio che l’ex gieffino nutre nei confronti del reality show, tuttavia, quello che ha confessato in queste ore è davvero sorprendente. Il pizzaiolo ha svelato deiinerenti la sua squalifica, ha menzionato delleaccadute dietro le quinte trae non solo. Il protagonista si è anche scagliato contro il conduttore e alcuni attuali concorrenti. Vediamo tutti i dettagli. Cosa accadde al colloqui trae Alfonso Nel corso dell’intervista,ha fatto delle confessioni inedite sul GF Vip. In primo luogo, il protagonista ha parlato della sua squalifica ed ha detto di essersi ...

