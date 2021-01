Roma, Mkhitaryan da record: gol e assist come Kane (Di domenica 10 gennaio 2021) Henrikh Mkhitaryan anche contro l’Inter è entrato nel tabellino, questa volta con un assist Henrikh Mkhitaryan, fantasista della Roma, anche contro l’Inter si è portato a casa un passaggio vincente: l’assist per il gol di Pellegrini per il momentaneo 1-0 giallorosso. E l’armeno è salito in vetta di una importante classifica. Mkhitaryan è infatti l’unico, insieme ad Harry Kane del Tottenham, ad aver fornito 8 assist e segnato 8 gol in questa stagione nei top-5 campionati europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Henrikhanche contro l’Inter è entrato nel tabellino, questa volta con unHenrikh, fantasista della, anche contro l’Inter si è portato a casa un passaggio vincente: l’per il gol di Pellegrini per il momentaneo 1-0 giallorosso. E l’armeno è salito in vetta di una importante classifica.è infatti l’unico, insieme ad Harrydel Tottenham, ad aver fornito 8e segnato 8 gol in questa stagione nei top-5 campionati europei. Leggi su Calcionews24.com

stra_roma : @MarcatoCalcio Entrata pericolosa di Mkhitaryan su Barella! Da ammonizione! Doveva essere espulso! (Capuano) - Lopez92Paul : RT @LAROMA24: Un posto al sole per l'#ASRoma. #Smalling 'Six-pack' 7 #PauLopez 'Buon auspicio' 7 #Mkhitaryan 'Conducente' 7 Le pagelle… - infoitsport : Roma-Inter 2-2 LE PAGELLE: Mkhitaryan vara pure i Dpcm. Spinazzola in zona rossa - LAROMA24 : Un posto al sole per l'#ASRoma. #Smalling 'Six-pack' 7 #PauLopez 'Buon auspicio' 7 #Mkhitaryan 'Conducente' 7 L… - infoitsport : PAGELLE di Roma-Inter, Villar è grande anche con le big. Mkhitaryan la solita luce, Pau ritrovato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mkhitaryan Roma, Mkhitaryan da record: gol e assist come Kane Calcio News 24 Roma-Inter - Skriniar di rabbia, Hakimi è un marziano. Conte la legge male e sbaglia i cambi

HANDANOVIC 6 - Comincia la sua gara con un paio di uscite comode, poi osserva da fermo il diagonale di Pellegrini spegnersi all'angolo alla sua sinistra senza nemmeno tentare il tuffo: ...

Il Napoli si rilancia, la Roma riacciuffa l'Inter

In casa dell'Udinese la squadra di Gattuso vince 2-1 e raggiunge l'Atalanta al 4° posto: Lasagna risponde al rigore di Insigne, decide al 90' Bakayoko. Grazie a un gol di Mancini all'86' i Giallorossi ...

HANDANOVIC 6 - Comincia la sua gara con un paio di uscite comode, poi osserva da fermo il diagonale di Pellegrini spegnersi all'angolo alla sua sinistra senza nemmeno tentare il tuffo: ...In casa dell'Udinese la squadra di Gattuso vince 2-1 e raggiunge l'Atalanta al 4° posto: Lasagna risponde al rigore di Insigne, decide al 90' Bakayoko. Grazie a un gol di Mancini all'86' i Giallorossi ...