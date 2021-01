Retro-recensione La Storia Infinita: fantasy eterno (Di domenica 10 gennaio 2021) Per questo inizio di 2021 vi presentiamo la Retro-recensione di La Storia Infinita, film del 1984 tratto dall’omonimo libro di cinque anni prima: fantasy per antonomasia, non senza pecche, entrato di diritto nell’immaginario collettivo TITOLO ORIGINALE: Die unendliche Geschichte. GENERE: fantasy. NAZIONE: Germania Occintale. REGIA: Wolfgang Petersen. CAST: Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach, Deep Roy, Gerald McRaney, Sydney Bromley, Patricia Hayes, Moses Gunn, Thomas Hill, Tilo Prückner. DURATA: 101 minuti. DISTRIBUTORE IN ITALIANO: Medusa Film. USCITA: 1984. La Storia Infinita, film fantasy del 1984, diretto da Wolfgang Petersen e ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende. Se è vero che l’autore ... Leggi su tuttotek (Di domenica 10 gennaio 2021) Per questo inizio di 2021 vi presentiamo ladi La, film del 1984 tratto dall’omonimo libro di cinque anni prima:per antonomasia, non senza pecche, entrato di diritto nell’immaginario collettivo TITOLO ORIGINALE: Die unendliche Geschichte. GENERE:. NAZIONE: Germania Occintale. REGIA: Wolfgang Petersen. CAST: Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach, Deep Roy, Gerald McRaney, Sydney Bromley, Patricia Hayes, Moses Gunn, Thomas Hill, Tilo Prückner. DURATA: 101 minuti. DISTRIBUTORE IN ITALIANO: Medusa Film. USCITA: 1984. La, filmdel 1984, diretto da Wolfgang Petersen e ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende. Se è vero che l’autore ...

CescozTOHC : RT @GamesPaladinsIT: #SpaceInvadersForever ??è una #compilation che racchiude 3 capolavori in grado di tenerci incollati allo schermo e dive… - CescozTOHC : RT @DG_4L: #SpaceInvadersForever ??è un richiamo per gli appassionati e i nostalgici, che racchiude tre titoli davvero sorprendenti! #rece… - CjHellectric : RT @DG_4L: #SpaceInvadersForever ??è un richiamo per gli appassionati e i nostalgici, che racchiude tre titoli davvero sorprendenti! #rece… - ArcadeOoc : RT @DG_4L: #SpaceInvadersForever ??è un richiamo per gli appassionati e i nostalgici, che racchiude tre titoli davvero sorprendenti! #rece… - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Crawlco #BlockKnockers è un #sexy #puzzle #game in puro stile anni 90 in #pixelart. Un gioco che farà la gioia dei ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Retro recensione Marble Madness – Retro recensione Cyberludus.com Alfa Romeo Giulietta: la vera regina alla conquista del mondo

Sono stati tanti i giornalisti, provenienti da tutto il mondo, che hanno ammirato la nuova Alfa Romeo Giulietta sul circuito di Balocco. Sbirciando tra le testate estere abbiamo notato che sono tanti ...

The Nice Guys: recensione della buddy comedy di Shane Black

Recensione di The Nice Guys buddy comedy con Ryan Gosling e Russell Crowe diretta da Shane Black arrivata nelle sale nel 2016.

Sono stati tanti i giornalisti, provenienti da tutto il mondo, che hanno ammirato la nuova Alfa Romeo Giulietta sul circuito di Balocco. Sbirciando tra le testate estere abbiamo notato che sono tanti ...Recensione di The Nice Guys buddy comedy con Ryan Gosling e Russell Crowe diretta da Shane Black arrivata nelle sale nel 2016.