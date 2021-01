Napoli, medici in fila per ore sotto la pioggia in attesa del vaccino: “Una vergogna” (Di domenica 10 gennaio 2021) Prosegue la distribuzione dei vaccini, non senza difficoltà. Dopo alcune somministrazioni non autorizzate a Modena, arriva una denuncia da parte dell’ordine medici di Brindisi. A Napoli ancora lunghe file di sanitari in attesa di vaccinarsi pic.twitter.com/Dk6ZYBA8Pk — Tg3 (@Tg3web) January 9, 2021 Napoli, medici in fila per ore sotto la pioggia in attesa del vaccino medici, pediatri e operatori sanitari si sono ritrovati in fila sotto la pioggia in attesa di ricevere il vaccino alla Mostra d’Oltremare, dove si trova il centro vaccinale. Come mostra il servizio del TG3, l’attesa può durare ore. “Una ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) Prosegue la distribuzione dei vaccini, non senza difficoltà. Dopo alcune somministrazioni non autorizzate a Modena, arriva una denuncia da parte dell’ordinedi Brindisi. Aancora lunghe file di sanitari indi vaccinarsi pic.twitter.com/Dk6ZYBA8Pk — Tg3 (@Tg3web) January 9, 2021inper orelaindel, pediatri e operatori sanitari si sono ritrovati inlaindi ricevere ilalla Mostra d’Oltremare, dove si trova il centro vaccinale. Come mostra il servizio del TG3, l’può durare ore. “Una ...

