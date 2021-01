LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel fa la differenza e vola in testa (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30 I pettorali di partenza dello Slalom maschile 10.40 E Noel fa il vuoto. Il francese si porta davanti a tutti 43 centesimi su Schwarz. Sarà dura batterlo. 10.39 Subito 11 centesimi di vantaggio per Noel al primo intermedio, 0.24 al secondo. 10.38 Yule paga dazio sul muro e conclude quinto a 0.88 da Schwarz. Attenzione ora al francese Noel: su questa neve potrebbe fare il vuoto. 10.37 Ottima gara di Schwarz, vola in testa con 25 centesimi su Foss-Solevaag. Gli austriaci sono molto in forma. Tocca a Daniel Yule: lo svizzero vinse ad Adelboden nel 2020. 10.35 Cambio in vetta. Foss-Solevaag, come tutti ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30 I pettorali di partenza dellomaschile 10.40 Efa il vuoto. Il francese si porta davanti a tutti 43 centesimi su Schwarz. Sarà dura batterlo. 10.39 Subito 11 centesimi di vantaggio peral primo intermedio, 0.24 al secondo. 10.38 Yule paga dazio sul muro e conclude quinto a 0.88 da Schwarz. Attenzione ora al francese: su questa neve potrebbe fare il vuoto. 10.37 Ottima gara di Schwarz,incon 25 centesimi su Foss-Solevaag. Gli austriaci sono molto in forma. Tocca a Daniel Yule: lo svizzero vinse adnel 2020. 10.35 Cambio in vetta. Foss-Solevaag, come tutti ...

