LIVE Dakar 2021 | settima tappa in DIRETTA | nuovo duello Peterhansel-Al-Attiyah tra le auto | Toby Price comanda tra le moto

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e il percorso della– Le classifiche di tutte le categorie Buongiorno e bentrovati alladelladella. Dopo l’unica giornata di riposo della manifestazione, si torna a gareggiare in Arabia Saudita per una stage particolarmente impegnativa. Quest’oggi andrà in scena la Marathon Stage, con 471 km cronometrati (oltre a 267 km di trasferimento) in cui i piloti o gli equipaggi non avranno a disposizione alcun tipo di assistenza tecnica in caso di necessità. La Ha’il-Sakaka sarà quindi un bel banco di prova. Una spaventosa successione di dune, 100 km di saliscendi senza soluzione di continuità. I concorrenti, quindi, ...