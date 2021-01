Juventus-Sassuolo 3-1, De Zerbi: “Pensavo di vincerla, non ci deve più bastare la prestazione” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Non ci deve più bastare la prestazione. A un certo punto del secondo tempo volevo vincere, senza presunzione perché vedevo che c’erano i presupposti. C’è stata una fase in cui potevamo essere più cattivi per trovare la porta, se tieni la partita così la Juve può colpirti da un momento all’altro”. Questo il commento di Roberto De Zerbi dopo la sconfitta del Sassuolo contro la Juventus all’Allianz Stadium. I neroverdi hanno tenuto sino agli ultimi dieci minuti nonostante l’inferiorità, prima di subire il gol di Ramsey su un errore di Chiriches. “Quest’anno marchiamo a zona, se avesse preso la posizione sul palo l’avrebbe presa sicuramente. Gli sono mancate le forze dopo l’allungo in avanti perché ha avuto un professore come Sarri come scuola su queste cose a Napoli – spiega il tecnico ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Non cipiùla. A un certo punto del secondo tempo volevo vincere, senza presunzione perché vedevo che c’erano i presupposti. C’è stata una fase in cui potevamo essere più cattivi per trovare la porta, se tieni la partita così la Juve può colpirti da un momento all’altro”. Questo il commento di Roberto Dedopo la sconfitta delcontro laall’Allianz Stadium. I neroverdi hanno tenuto sino agli ultimi dieci minuti nonostante l’inferiorità, prima di subire il gol di Ramsey su un errore di Chiriches. “Quest’anno marchiamo a zona, se avesse preso la posizione sul palo l’avrebbe presa sicuramente. Gli sono mancate le forze dopo l’allungo in avanti perché ha avuto un professore come Sarri come scuola su queste cose a Napoli – spiega il tecnico ...

