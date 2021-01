INTERVISTA PAPA FRANCESCO DIRETTA VIDEO CANALE 5/ "Aborto? Non è problema religioso" (Di domenica 10 gennaio 2021) INTERVISTA a PAPA FRANCESCO su CANALE5, DIRETTA e VIDEO streaming oggi 10 gennaio: "Serve realismo per uscirne migliori dal Covid. Aborto? Non è problema religioso" Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)su5,streaming oggi 10 gennaio: "Serve realismo per uscirne migliori dal Covid.? Non è

QuiMediaset_it : Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un'intervista esclusiva a Papa Francesco… - QuiMediaset_it : «IL MONDO CHE VORREI: PARLA #PAPAFRANCESCO»: alle 20.35 su #Canale5 l’intervista del #TG5 in esclusiva al Pontefice… - QuiMediaset_it : Questa sera, alle 20.35 su #Canale5, l’intervista del #TG5 in esclusiva mondiale a @Pontifex_it - DrApocalypse : Cioè quindi fateci capire, una settimana a fracassarci le palle co’ st’intervista esclusiva mondiale al Papa, avete… - ProssimiC : RT @SalvatoreCow: La faccia di Bruno Vespa che da anni sogna di intervistare un Papa e vede un'intervista fatta addirittura dalla concorren… -