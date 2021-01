Inter, Marotta: “Proprietà solida. Agente Eriksen e mercato di gennaio, vi dico tutto” (Di domenica 10 gennaio 2021) Parola a Beppe Marotta.Diversi sono stati i temi trattati dall'amministratore delegato nerazzurro, Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio di Roma-Inter: dal futuro del club, alla scelta da parte dell'Agente di Christian Eriksen di citare la società al CONI."Voglio tranquillizzare i tifosi, la Proprietà è solida. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria generale, è normale ci sia un momento di difficoltà. Questo porta una compattezza maggiore. Sono molto positivo sul futuro. L'Agente di Eriksen? Sono dinamiche abitudinarie in un mondo particolare, posso assicurare che la società adempierà tranquillamente agli obblighi contrattuali. mercato di gennaio? Dobbiamo ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Parola a Beppe.Diversi sono stati i temi trattati dall'amministratore delegato nerazzurro,venuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio di Roma-: dal futuro del club, alla scelta da parte dell'di Christiandi citare la società al CONI."Voglio tranquillizzare i tifosi, la. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria generale, è normale ci sia un momento di difficoltà. Questo porta una compattezza maggiore. Sono molto positivo sul futuro. L'di? Sono dinamiche abitudinarie in un mondo particolare, posso assicurare che la società adempierà tranquillamente agli obblighi contrattuali.di? Dobbiamo ...

