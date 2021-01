Harry e Meghan non vogliono più usare i social | «Troppo odio»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 gennaio 2021) Harry e Meghan Markle dicono addio a Instagram, Facebook e Twitter. I due, che avevano accumulato più di 10 milioni di follower sul loro account Instagram ufficiale, sarebbero rimasti delusi dall’«odio ricevuto in Rete». Secondo il Sunday Times, infatti, i Sussex – che si sono dimessi da reali senior lo scorso anno – non hanno intenzione di usare i social media per la loro nuova organizzazione benefica, Archewell, ed è molto improbabile che decidano di tornare su Instagram a titolo personale.