Harry e Meghan lasciano per sempre i social - (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Rossi Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare per sempre i social media a causa degli hater e dei continui attacchi personali che continuano a ricevere Harry e Meghan hanno deciso di lasciare per sempre i social network. Il Sunday Times cita le parole di un insider, secondo cui i Sussex non vorrebbero più avere nulla a che fare con le piattaforme social, né a titolo personale né per quel che riguarda la promozione della fondazione Archewell o di altre iniziative benefiche di cui si occupano. Il motivo è molto semplice e riguarda una piaga che molti hanno avuto il dispiacere di sperimentare: gli hater. Stando alle indiscrezioni Harry e Meghan ne avrebbero abbastanza di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesca Rossihanno deciso di abbandonare permedia a causa degli hater e dei continui attacchi personali che continuano a riceverehanno deciso di lasciare pernetwork. Il Sunday Times cita le parole di un insider, secondo cui i Sussex non vorrebbero più avere nulla a che fare con le piattaforme, né a titolo personale né per quel che riguarda la promozione della fondazione Archewell o di altre iniziative benefiche di cui si occupano. Il motivo è molto semplice e riguarda una piaga che molti hanno avuto il dispiacere di sperimentare: gli hater. Stando alle indiscrezionine avrebbero abbastanza di ...

