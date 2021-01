GTA 5 e Online per PS5 e Xbox Series X avrà una grafica paragonabile a Red Dead Redemption 2? (Di domenica 10 gennaio 2021) GTA Online e Grand Theft Auto V arriveranno in futuro anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, con i dovuti aggiornamenti che ne miglioreranno le performance, facendo leva sull'hardware più potente. Tutto qui? Forse no. Quando Rockstar annunciò le versioni next-gen di GTA5, promise che sarebbero state versioni "potenziate ed espanse", quindi ben più di un banale miglioramento superficiale. Ad oggi, non abbiamo ancora visto questi miglioramenti e la patch in questione è ancora priva di una data d'uscita, ma alcuni leaker potrebbero averci anticipato uno dei suddetti potenziamenti: un upgrade grafico colossale. Il leak proviene dai forum GTA, dagli utenti alloc8or e Tez2, due fonti che si sono sempre rivelate attendibili in diverse occasioni. La loro scoperta proviene direttamente da un datamining del recente update di GTA ... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) GTAe Grand Theft Auto V arriveranno in futuro anche su PlayStation 5 eX, con i dovuti aggiornamenti che ne miglioreranno le performance, facendo leva sull'hardware più potente. Tutto qui? Forse no. Quando Rockstar annunciò le versioni next-gen di GTA5, promise che sarebbero state versioni "potenziate ed espanse", quindi ben più di un banale miglioramento superficiale. Ad oggi, non abbiamo ancora visto questi miglioramenti e la patch in questione è ancora priva di una data d'uscita, ma alcuni leaker potrebbero averci anticipato uno dei suddetti potenziamenti: un upgrade grafico colossale. Il leak proviene dai forum GTA, dagli utenti alloc8or e Tez2, due fonti che si sono sempre rivelate attendibili in diverse occasioni. La loro scoperta proviene direttamente da un datamining del recente update di GTA ...

