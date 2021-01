È LozaNapoli…

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il subcomandante Chucky prende le truppe imbarazzanti e prova a lanciarle in terra friulana. E’ LOZANAPOLI … Rrahmani ha saputo praticamente stamattina di essere a seguito della squadra in qualità di calciatore. Fino a ieri si trovava a Castel Volturno a guardare gli altri…Bruciarlo così è triste assai. Siamo tutti Amir.. Se il problema erano i suoi piedi oggi quelli stessi hanno evitato a Gattuso un’ennesima debacle. Para come vuoi, para come sai….Alex Meret migliore in campo. Hysaj palla a piede mi mette la stessa ansia di quando da lontano vedi una carta sul parabrezza dell’auto e pienz oilloc è na multa, invece è un volantino. Non è un terzino è nu patema d’animo! Fabian si impegna pure, ma fa un altro mestiere. Bakayoko sembra una rotonda, solo in mezzo al traffico, Zielinski dipinge ma il quadro è finito da un pezzo…. Mario Rui al goal è rimasto fermo con le mani nei fianchi ...