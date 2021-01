Dubbi sulla morte di Solange: disposta autopsia per accertarne le cause (Di domenica 10 gennaio 2021) E' stata disposta l'autopsia per stabilire le precise cause della morte di Paolo Bucinelli, noto al pubblico come Solange, trovato cadavere nella sua abitazione di Collesalvetti. Il pm, Sabrina ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) E' statal'per stabilire le precisedelladi Paolo Bucinelli, noto al pubblico come, trovato cadavere nella sua abitazione di Collesalvetti. Il pm, Sabrina ...

berlusconi : Sui tempi di effettiva somministrazione il governo fa solo ipotesi. Ogni sforzo dovrebbe concentrarsi nell’immediat… - Micio_Theo : RT @rainbow20202020: Io non ho dubbi che Tommaso dica il vero sulla proposta di Stefania di litigare. Poi magari scherzava, magari no, ma q… - gcammarot : @yenisey74 Io penso che la stortura sia il fatto che un profilo personale diventi un canale istituzionale che ignor… - infoitsport : Mercato Fiorentina, uno tra Malcuit e Conti per il post-Lirola: tanti dubbi sulla loro condizione fisica - GhiselliViviana : RT @MediasetTgcom24: Dubbi sulla morte di Solange: disposta autopsia per accertarne le cause #solange -