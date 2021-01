Dakar 2021, Pierre Charpin gravissimo in ospedale: sta lottando per la vita dopo una caduta (Di domenica 10 gennaio 2021) gravissimo incidente alla Dakar 2021. Nel corso della tappa odiena, infatti, Pierre Cherpin è graduto gravemente, ha perso conoscenza ed è stato trasportato all’ospedale di Sasaka. Il centauro francese sta lottando per la vita, dopo che l’equipe medica lo ha sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il pilota dell’Husqvarna, in gara con la tabella numero 111, è alla sua quarta partecipazioine al rally raid più importante e prestigioso al mondo. Pierre Cherpin è un’imprenditore di mezza età (ha 52 anni) e si era iscritto all’Original by Motul con una Husqvana 450, correndo senza alcuna assistenza. La sua ultima Dakar risaliva al 2015, aveva scelto di tornare quest’anno per provare una nuova esperienza in Arabia ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021)incidente alla. Nel corso della tappa odiena, infatti,Cherpin è graduto gravemente, ha perso conoscenza ed è stato trasportato all’di Sasaka. Il centauro francese staper lache l’equipe medica lo ha sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il pilota dell’Husqvarna, in gara con la tabella numero 111, è alla sua quarta partecipazioine al rally raid più importante e prestigioso al mondo.Cherpin è un’imprenditore di mezza età (ha 52 anni) e si era iscritto all’Original by Motul con una Husqvana 450, correndo senza alcuna assistenza. La sua ultimarisaliva al 2015, aveva scelto di tornare quest’anno per provare una nuova esperienza in Arabia ...

