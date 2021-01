Da nonno a nipote nel segno del volontariato. "Il Covid ha cambiato tutto"

Leggi su agi

(Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - C'è una famiglia a Torino che ha intrecciato la propria storia con quella della Croce Verde.merito di Rocco Galetto, 87 anni, da sessantatré volontario nell'associazione di pubblica assistenza nata nel 1907 e diventata un punto di riferimento per chi ha bisogno d'aiuto. Fino a quando ha potuto, Rocco ha guidato l'ambulanza e soccorso la gente, trasmettendo la passione al figlio Marco, 61 anni, che appena maggiorenne, dopo aver seguito il corso di formazione, ha seguito le orme del padre. Una dinastia che continua ancora grazie a Chiara, 22 anni, studentessa di Biologia e soccorritrice dal novembre 2017. “La nostra ormai è una sorta di tradizione familiare - racconta orgoglioso Marco - anche il fratello di mio padre, che ci ha lasciato qualche anno fa, è stato un volontario”. Oggi Rocco non va più in ambulanza, ma continua a essere d'aiuto alla “Prima ...