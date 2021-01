Covid, Zaia: “In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese e altre due varianti autoctone (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime settimane il Veneto è stata la regione più colpita dal Corvid e, secondo il suo governatore Luca Zaia, il “fattore X” che ha scatenato questa impennata nella curva epidemiologica può essere “la variante inglese molto più contagiosa” e altre due varianti autoctone. “Il virus non è più lo stesso di marzo. Nella mia regione i genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto otto mutazioni“, ha spiegato oggi il presidente della Regione in un’intervista a Repubblica in cui sottolinea però che “da quattro giorni per fortuna stiamo vedendo diminuire il numero dei malati”. Ma non solo. Secondo Zaia infatti “è cambiato il clima”. “Nella prima fase avevamo tutti paura di ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime settimane ilè stata la regione più colpita dal Corvid e, secondo il suo governatore Luca, il “fattore X” che ha scatenato questa impennata nellaepidemiologica può essere “lamolto più contagiosa” edue. “Il virus non è più lo stesso di marzo. Nella mia regione i genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto otto mutazioni“, ha spiegato oggi il presidenteRegione in un’intervista a Repubblica in cui sottolinea però che “da quattro giorni per fortuna stiamo vedendo diminuire il numero dei malati”. Ma non solo. Secondoinfatti “è cambiato il clima”. “Nella prima fase avevamo tutti paura di ...

