C’è posta per te: Sabrina Ferilli risponde a tono a Maria De Filippi. La reazione del web al siparietto è immediata (Di domenica 10 gennaio 2021) La nuova edizione di “C’è posta per te”, programma storico condotto da Maria De Filippi, è appena ritornata a farci compagnia. La memorabile trasmissione di Canale 5 è andata in onda sabato 9 gennaio. Ad aprire questa edizione del programma sono state Sabrina Ferilli e la mamma Ida. Non sono mancate le lacrime, come in ogni puntata del programma, i grandi regali e le grasse risate. Inoltre un momento epico di tutto rispetto, con una vera “esplosione” scherzosa, si è manifestato proprio da parte di Sabrina nei confronti della stessa Maria. Foto: Screenshot via wittytv.it/c’è posta per te La Ferilli è intervenuta per supportare la storia di una famiglia che ha commosso tutti i telespettatori. Le loro vicende, legate alla crisi ... Leggi su virali.video (Di domenica 10 gennaio 2021) La nuova edizione di “C’èper te”, programma storico condotto daDe, è appena ritornata a farci compagnia. La memorabile trasmissione di Canale 5 è andata in onda sabato 9 gennaio. Ad aprire questa edizione del programma sono statee la mamma Ida. Non sono mancate le lacrime, come in ogni puntata del programma, i grandi regali e le grasse risate. Inoltre un momento epico di tutto rispetto, con una vera “esplosione” scherzosa, si è manifestato proprio da parte dinei confronti della stessa. Foto: Screenshot via wittytv.it/c’èper te Laè intervenuta per supportare la storia di una famiglia che ha commosso tutti i telespettatori. Le loro vicende, legate alla crisi ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - OCCHIOCHETIVEDO : @NicolaPorro @CorradoOcone C'è un sacco di gente che ci campa, influencers che se non ci fossero i social dovrebber… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 9 GENNAIO 2021: C'È POSTA PER TE, AFFARI TUOI E DALLE 22:40 TECHE E EDUARDO, POMERIGGIO A TUTTO AMICI https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia