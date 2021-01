C’è Posta per Te, Luca Argentero commosso: “Siete fonte di ispirazione” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ritorna C’è Posta per Te e le sue storie strappalacrime di persone, famiglie e coppie che hanno qualcosa da dirsi e scelgono di farsi dare una “piccola spinta” da Maria De Filippi per farlo. Nella storia di Valentina e Michele, è intervenuto anche l’attore Luca Argentero in un ruolo molto speciale e importante. Il neo-papà, ha inoltre scritto una lettera al se stesso di 20 anni fa. C’è Posta per Te, la storia di Valentina e Michele Dopo la storia di Carlotta che ha fatto molto discutere sui social, nella prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te si è presentata Valentina, donna che punta a dimostrare alla sua famiglia di essere veramente “tornata dopo aver vissuto tempi bui a causa di un tumore. Lei stessa ha raccontato di aver allontanato la sua famiglia e il compagno Michele, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Ritorna C’èper Te e le sue storie strappalacrime di persone, famiglie e coppie che hanno qualcosa da dirsi e scelgono di farsi dare una “piccola spinta” da Maria De Filippi per farlo. Nella storia di Valentina e Michele, è intervenuto anche l’attorein un ruolo molto speciale e importante. Il neo-papà, ha inoltre scritto una lettera al se stesso di 20 anni fa. C’èper Te, la storia di Valentina e Michele Dopo la storia di Carlotta che ha fatto molto discutere sui social, nella prima puntata della nuova stagione di C’èper Te si è presentata Valentina, donna che punta a dimostrare alla sua famiglia di essere veramente “tornata dopo aver vissuto tempi bui a causa di un tumore. Lei stessa ha raccontato di aver allontanato la sua famiglia e il compagno Michele, ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - davidemaggio : Quest’anno c’è posta solo per chi ama la musica ?? #cepostaperte - ralcoquel : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… - Ilu_MIA : RT @eliscrivecose: Devo iniziare a frequentare soltanto gente che mi possa assicurare che tra 57 anni mi cercherà a c’è posta per te basta… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia