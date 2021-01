Briatore e la Gregoracci volano a Dubai. E’ tornato l’amore? (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo l’uscita in “bello” stile dal Grande Fratello Vip, la showgirl, Elisabetta Gregoracci vola a Dubai per una vacanza rigenerante in compagnia di Flavio Briatore. La coppia ha trascorso più di una settimana con il figlio Nathan Falco, concedendosi la possibilità di ritrovare un'armonia minata durante la partecipazione della showgirl al reality show, per via di alcune dichiarazioni di lei che avevano provocato la sua dura reazione.L'imprenditore era nella perla degli Emirati Arabi per la riapertura del suo Billionaire e l'ex moglie è volata da lui a Capodanno (festeggiato insieme). Sarà riesploso l'amore tra i due? In tanti lo sperano. Di certo la complicità di coppia è tornata, come si può notare dai loro profili social. Qualche giorno fa, ad esempio, Flavio Briatore ha fatto da cavia al lanciatore di coltelli ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo l’uscita in “bello” stile dal Grande Fratello Vip, la showgirl, Elisabettavola aper una vacanza rigenerante in compagnia di Flavio. La coppia ha trascorso più di una settimana con il figlio Nathan Falco, concedendosi la possibilità di ritrovare un'armonia minata durante la partecipazione della showgirl al reality show, per via di alcune dichiarazioni di lei che avevano provocato la sua dura reazione.L'imprenditore era nella perla degli Emirati Arabi per la riapertura del suo Billionaire e l'ex moglie è volata da lui a Capodanno (festeggiato insieme). Sarà riesploso l'amore tra i due? In tanti lo sperano. Di certo la complicità di coppia è tornata, come si può notare dai loro profili social. Qualche giorno fa, ad esempio, Flavioha fatto da cavia al lanciatore di coltelli ...

