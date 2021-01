Udinese, i convocati di Gotti: assenti Deulofeu e Forestieri (Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco la lista dei 22 calciatori friulani convocati da Luca Gotti per la partita di domani, in programma ore 15 alla Dacia Arena e valida per il 17° turno di Serie A, contro il Napoli. Problemi in attacco in seguito alle assenze di Deulofeu e Forestieri, con i soli Lasagna e Nestorovski arruolabili. Ecco la lista completa: Portieri: Musso; Gasparini; Scuffet. Difensori: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Rigo; De Maio; Zeegelaar. Centrocampisti: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Pereyra; Mandragora; Palumbo. Attaccanti: Lasagna; Nestorovski. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco la lista dei 22 calciatori friulanida Lucaper la partita di domani, in programma ore 15 alla Dacia Arena e valida per il 17° turno di Serie A, contro il Napoli. Problemi in attacco in seguito alle assenze di, con i soli Lasagna e Nestorovski arruolabili. Ecco la lista completa: Portieri: Musso; Gasparini; Scuffet. Difensori: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Rigo; De Maio; Zeegelaar. Centrocampisti: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Pereyra; Mandragora; Palumbo. Attaccanti: Lasagna; Nestorovski. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

