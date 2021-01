Selvaggia Lucarelli, grave accusa a Matteo Salvini: c’è di mezzo sua figlia (Di sabato 9 gennaio 2021) Matteo Salvini ha tirato in ballo sua figlia parlando del processo sul caso Open Arms, ma a Selvaggia Lucarelli non è andata proprio giù… Il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato sentito nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, durante l’udienza preliminare relativa alla vicenda del sequestro della nave Open Arms. “Durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 9 gennaio 2021)ha tirato in ballo suaparlando del processo sul caso Open Arms, ma anon è andata proprio giù… Il leader della Lega ed ex ministro dell’Internoè stato sentito nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, durante l’udienza preliminare relativa alla vicenda del sequestro della nave Open Arms. “Durante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : Isolato da tutti, da mesi Gallera era l’unico lombardo ad essere trattato da appestato pur essendo negativo al tamp… - dvaldi1 : RT @Moonlightshad1: Volevo chiedere agli amici dell'@ODG_CNOG se il rispetto della Carta di Treviso vale solo per Selvaggia Lucarelli, defe… - MimmoZelo : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli i bambini purtroppo assorbono quello che li circonda e non esiste padre sano c… - PeterDelleAlpi : RT @Moonlightshad1: Volevo chiedere agli amici dell'@ODG_CNOG se il rispetto della Carta di Treviso vale solo per Selvaggia Lucarelli, defe… - amaryllide1 : RT @Moonlightshad1: Volevo chiedere agli amici dell'@ODG_CNOG se il rispetto della Carta di Treviso vale solo per Selvaggia Lucarelli, defe… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli vs Locatelli: "Alle politiche sociali quella che vietava ai comaschi di fare l'elemosina" QuiComo Barbara D'Urso, l'ultimo fotoritocco diventa virale. E Selvaggia Lucarelli infierisce

Barbara D'Urso ha voluto immortalare un momendo della vacanza che starebbe trascorrendo presumibilmente a Capalbio, sulla riviera toscana, dove è proprietaria di una villa. Ma ai suoi fan quello che n ...

Selvaggia Lucarelli: scontro con Susanna Ceccardi

Selvaggia Lucarelli è una delle prestigiose penne del fatto quotidiano. Recentemente la giornalista ha duramente criticato Susana Ceccardi per un ...

Barbara D'Urso ha voluto immortalare un momendo della vacanza che starebbe trascorrendo presumibilmente a Capalbio, sulla riviera toscana, dove è proprietaria di una villa. Ma ai suoi fan quello che n ...Selvaggia Lucarelli è una delle prestigiose penne del fatto quotidiano. Recentemente la giornalista ha duramente criticato Susana Ceccardi per un ...