Scuola: comitato in piazza a Trieste, “riaprire subito” (Di sabato 9 gennaio 2021) L’immediata apertura di tutte le scuole con il contestuale potenziamento delle misure di prevenzione e protezione, del sistema di tracciamento e di screening della comunità scolastica e che il personale sia considerato prioritario nell’agenda vaccinale. È quanto chiede il comitato ‘Priorità alla Scuola-Trieste’, che questa mattina ha organizzato un presidio nella centrale piazza Unità. Presenti alcune decine di persone, soprattutto genitori e insegnanti. “L’apertura delle scuole è una priorità e un’urgenza. I ragazzi hanno bisogno di riprendere i ritmi di prima – afferma la referente del comitato locale, Cristina Gregoris – bisogna considerare che c’è la pandemia e che si devono rispettare tutte le regole che ci vengono dettate, ma la Scuola deve restare aperta”. La richiesta ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) L’immediata apertura di tutte le scuole con il contestuale potenziamento delle misure di prevenzione e protezione, del sistema di tracciamento e di screening della comunità scolastica e che il personale sia considerato prioritario nell’agenda vaccinale. È quanto chiede il‘Priorità alla’, che questa mattina ha organizzato un presidio nella centraleUnità. Presenti alcune decine di persone, soprattutto genitori e insegnanti. “L’apertura delle scuole è una priorità e un’urgenza. I ragazzi hanno bisogno di riprendere i ritmi di prima – afferma la referente dellocale, Cristina Gregoris – bisogna considerare che c’è la pandemia e che si devono rispettare tutte le regole che ci vengono dettate, ma ladeve restare aperta”. La richiesta ...

