Sci | le app salta-coda per quando torneremo a sciare

(Di sabato 9 gennaio 2021) Anche lo sci diventa smart. Quest’inverno la tecnologia è infatti fondamentale per rendere fluido l’accesso alle piste. Le stazioni sono al banco di prova: la maggior parte già permette di pre acquistare giornalieri e ticket, dai vari siti del comprensorio, con l’app Telepass Pay o con Snowit (snowitexperience.it), una sorta di “Groupon della neve” con offerte tout court. Il collo di bottiglia, però, è la biglietteria: pernon basta una ricevuta, serve un supporto magnetico leggibile dai tornelli. Al primo acquisto, quindi, resta d’obbligo il passaggio in cassa (quelle automatiche leggono il QR code come in treno). Una volta conquistata la key card però, a un costo di attivazione tra i 5 e i 10 euro, la via è libera: la tessera è ricaricabile oppure funziona a consumo con appoggio su carta di credito. In Val d’Aosta c’è Teleskipass (skilife.ski) che copre quasi ...