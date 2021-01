Milan-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Torino, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2020/2021. Dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus e con alcune assenze importanti la capolista vuole rimettersi in marcia, ma ospita i granata reduci da un buon momento di forma e desiderosi di portare a casa punti salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 9 gennaio. Milan-Torino sarà visibile in diretta su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Ile isudi, match valido per la diciassettesima giornata di. Dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus e con alcune assenze importanti la capolista vuole rimettersi in marcia, ma ospita i granata reduci da un buon momento di forma e desiderosi di portare a casa punti salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 9 gennaio.sarà visibile in diretta sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - DiMarzio : Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - ilGufoDenis : #Torino che non vince a San Siro contro il milan dal 2000 ?? - zazoomblog : Diretta Milan-Torino: formazioni e dove vederla in tv LIVE NEWS - #Diretta #Milan-Torino: #formazioni -