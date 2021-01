Lo stop dei social a Trump  è una svolta epocale

Leggi su agi

(Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - "La domanda che dobbiamo farci è una: perchè ora e non prima?". Facebook e Twitter "hanno visto Trump arrivare al capolinea e gli hanno dato il colpo di grazia, prima non si sono permessi di farlo anche se sono state tante le occasioni in cui potevano intervenire e chiudere il suo account". Walter Quattrociocchi, Professore di Data Science all'Università La Sapienza di Roma, dove coordina il Center for Data Science and Complexity for Society, parla con AGI riflettendo sulle mosse delle piattaformenei confronti del presidente degli Stati Uniti uscente. "C'è questa contraddizione: Facebook e Twitter stanno cercando di adattarsi al nuovo contesto politico, ma la mossa è un po' ingenua perché hanno creato un precedente unico", almeno contro profili "di questa levatura". Ora gli verrà chiesto conto del perché tutte le altre volte questa misura non è stata ...