LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: IMMENSA SOFIA GOGGIA! E’ prima con oltre un secondo su tutte! (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST. Anton 12.02 L’austriaca Ramona Siebenhofer è quinta a 1?81. E ora il momento della verità: c’è la ceca Ester Ledecka, la migliore in prova ieri. Non sarà comunque semplice battere una superlativa SOFIA Goggia, che oggi davvero non ha sbagliato nulla e ha tirato le curve con il compasso. 12.00 DIETROOOOOOOOOO!! Corinne Suter è seconda a 1?16 da una STRABILIANTE SOFIA GOGGIA! 11.59 36 centesimi di ritardo per la svizzera al terzo intermedio! 0.61 al quarto! Non la prende più! 11.58 0.05 di ritardo per Suter al primo rilevamento, 0.02 al secondo. E’ tiratissima per ora. 11.58 Marta Bassino non è ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST.12.02 L’austriaca Ramona Siebenhofer è quinta a 1?81. E ora il momento della verità: c’è la ceca Ester Ledecka, la migliore in prova ieri. Non sarà comunque semplice battere una superlativaGoggia, che oggi davvero non ha sbagliato nulla e ha tirato le curve con il compasso. 12.00 DIETROOOOOOOOOO!! Corinne Suter è seconda a 1?16 da una STRABILIANTE11.59 36 centesimi di ritardo per la svizzera al terzo intermedio! 0.61 al quarto! Non la prende più! 11.58 0.05 di ritardo per Suter al primo rilevamento, 0.02 al. E’ tiratissima per ora. 11.58 Marta Bassino non è ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara le italiane vogliono stupire! - #alpino… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #StAnton 2021 #scialpinofemminile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara, le italiane vogliono stupire! #goggia… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #Adelboden II #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Pinturault per il bis, De Aliprandini cerca il riscatto -