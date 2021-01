Grand Theft Auto 6 sempre più vicino? Un produttore musicale svela il suo coinvolgimento in un GROSSO progetto Rockstar (Di sabato 9 gennaio 2021) Grand Theft Auto V, nonostante la sua veneranda età, continua a macinare numeri impressionanti e non sembra che Rockstar abbia intenzione di staccare la spina al supporto tanto presto. Nonostante questo, i fan della serie attendono da tempo notizie sul prossimo capitolo della serie, il tanto vociferato GTA 6 che sicuramente esisterà, solo non sappiamo quando diventerà concreto. Che la sua uscita possa essere più vicina del previsto? Rumor e voci di corridoio su GTA6 sono ormai all'ordine del giorno, ma pare che stavolta abbiamo tra le mani qualcosa di più "concreto" del solito: il produttore discografico Chiko Kan avrebbe infatti reso pubblica una mail di Rockstar Games, nel quale anticipa l'arrivo di Grandi notizie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 9 gennaio 2021)V, nonostante la sua veneranda età, continua a macinare numeri impressionanti e non sembra cheabbia intenzione di staccare la spina al supporto tanto presto. Nonostante questo, i fan della serie attendono da tempo notizie sul prossimo capitolo della serie, il tanto vociferato GTA 6 che sicuramente esisterà, solo non sappiamo quando diventerà concreto. Che la sua uscita possa essere più vicina del previsto? Rumor e voci di corridoio su GTA6 sono ormai all'ordine del giorno, ma pare che stavolta abbiamo tra le mani qualcosa di più "concreto" del solito: ildiscografico Chiko Kan avrebbe infatti reso pubblica una mail diGames, nel quale anticipa l'arrivo dii notizie. Leggi altro...

