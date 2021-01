Gilles Rocca | spunta lo scatto dal passato | irriconoscibile | così non l’avevate mai visto

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il vincitore di Ballando con le stelle,, in unodi molti anni fa con la fidanzata: stenterete a riconoscerlo.è ormai diventato un vero e proprio simbolo di bellezza e fascino maschile: l’attore romano, la cui popolarità ha subito un’impennata grazie alla lite tra Bugo e Morgan sul palco dello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Gilles Rocca confessa: “Dopo Ballando con le Stelle ho fatto una pazzia” - #Gilles #Rocca #confessa: #“Dopo - zazoomblog : Gilles Rocca confessa: “Dopo Ballando con le Stelle ho fatto una pazzia” - #Gilles #Rocca #confessa: #“Dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

SoloGossip.it

Il vincitore di Ballando con le stelle, Gilles Rocca, in uno scatto di molti anni fa con la fidanzata: stenterete a riconoscerlo.È arrivato il momento di The Undoing, la nuova serie disponibile dall'8 gennaio su Sky e Now Tv, che ha fatto parlare tanto negli Stati Uniti.