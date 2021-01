Fiorentina, Prandelli: «È un mercato di scambi tra scontenti» – VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della sessione invernale di calciomercato – VIDEO Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della sessione invernale di calciomercato. «Spesso capita nel calcio che compri un giocatore che abbia determinate caratteristiche e qualità ma non compri la testa dello stesso calciatore. Magari dunque il singolo calciatore perde sicurezza e non rende come si può pensare. Io degli scambi tra scontenti non li voglio fare in questo mercato e stiamo ragionando in questo modo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Cesare, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa della sessione invernale di calcioCesare, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa della sessione invernale di calcio. «Spesso capita nel calcio che compri un giocatore che abbia determinate caratteristiche e qualità ma non compri la testa dello stesso calciatore. Magari dunque il singolo calciatore perde sicurezza e non rende come si può pensare. Io deglitranon li voglio fare in questoe stiamo ragionando in questo modo». Leggi su Calcionews24.com

