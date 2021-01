Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi nei quartieri. Oltre 3.000 casi a Torre Angela, ecco le zone più colpite della Capitale (Di sabato 9 gennaio 2021) Coronavirus nei quartieri di Roma, la mappa aggiornata. Sono stati diramati nei giorni scorsi, esattamente il 3 gennaio scorso, i nuovi dati sui contagi nella Capitale nelle varie zone: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Coronavirus, la nuova Italia a colori: 5 Regioni in area arancione, nessuna in quella rossa. Ma tante sono in bilico, chi rischia di più Coronavirus nel Lazio: ecco il punto della situazione Nella giornata di ieri nel Lazio su Oltre 12.000 tamponi si sono registrati 1.613 nuovi casi. 45 i pazienti deceduti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021)neidi, laaggiornata. Sono stati diramati nei giorni scorsi, esattamente il 3 gennaio scorso, i nuovi dati suinellanelle varie: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche:, la nuova Italia a colori: 5 Regioni in area arancione, nessuna in quella rossa. Ma tante sono in bilico, chi rischia di piùnel Lazio:il puntosituazione Nella giornata di ieri nel Lazio su12.000 tamponi si sono registrati 1.613 nuovi. 45 i pazienti deceduti e ...

JohnHard3 : RT @paolorm2012: Coronavirus Roma, cluster familiari e riaperture: l'effetto Natale sul Lazio sull'aumento dei contagi - CorriereCitta : #Coronavirus a Roma, ecco la mappa dei contagi nei quartieri. Oltre 3.000 casi a Torre Angela, ecco le zone più col… - Lialacor : RT @repubblica: Roma, Coronavirus, scuola, la proposta di Crisanti: 'Ecco la mia idea per decidere se riaprire le scuole' [aggiornamento de… - NYbrooklyn_nets : Roma, #Coronavirus, scuola, la proposta di Crisanti: 'Ecco la mia idea per decidere se riaprire le s…… - criffausta : RT @repubblica: Roma, Coronavirus, scuola, la proposta di Crisanti: 'Ecco la mia idea per decidere se riaprire le scuole' [aggiornamento de… -