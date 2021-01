C’è posta per te 2021: ospiti 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Riparte stasera, 9 gennaio 2021, C’è posta per te in onda in prima serata su Canale5. Maria De Filippi sarà al timone della 24esima edizione del people show più visto della tv italiana. Come in ogni puntata, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta di Sabrina Ferilli e Luca Argentero, volti molto amati dal pubblico. Sabrina Ferilli – accompagnata dalla mamma Ida – e Luca Argentero saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere una persona cara, oppure ancora riprendere rapporti interrotti e molto ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 gennaio 2021) Riparte stasera, 9, C’èper te in onda in prima serata su Canale5. Maria De Filippi sarà al timone della 24esima edizione del people show più visto della tv italiana. Come in ogni puntata, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta di Sabrina Ferilli e Luca Argentero, volti molto amati dal pubblico. Sabrina Ferilli – accompagnata dalla mamma Ida – e Luca Argentero saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere una persona cara, oppure ancora riprendere rapporti interrotti e molto ...

trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - trash_italiano : Almeno sabato inizia C’è Posta Per Te - flashvlight : stasera mentre guarderò c'è posta per te farò l'unica cosa che so fare bene: piangere. - Aurorasmile13 : Ma in che senso stasera c 'è 'C' è posta per te' ??? - MicVabbe : Stasera c’è posta per te ma lo commentiamo qui si? #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia