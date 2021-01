Caduto in mare un aereo partito da Giakarta: a bordo c’erano 62 persone (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono stati ritrovati nel mare di Giacarta i resti del Boeing 737-500 della compagnia indonesiana Sriwjaya Air. Il volo trasportava 62 persone, di cui 56 passeggeri - tra i quali tre neonati e 7 bambini - e sei membri dell'equipaggio. Il volo Sriwijaya Air SJ 182 era sulla rotta Jakarta-Pontianak. La perdita del contatto è avvenuta intorno alle 14 locali. Il velivolo è scomparso dai radar dopo 4 minuti dal decollo, sulla rotta Giacarta Pontianak. Il capitano della guardia costiera di Trisula ha confermato il rinvenimento dei primi resti umani dove è avvenuto il disastro."Abbiamo trovato resti umani, giubbotti di salvataggio, carburante e rottami", ha detto il capitano EKo Surya Hadi a un'emittente locale citata dall'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il modello di Boeing coinvolto nell'incidente è lo stesso che è costato alla compagnia americana 2,5 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono stati ritrovati neldi Giacarta i resti del Boeing 737-500 della compagnia indonesiana Sriwjaya Air. Il volo trasportava 62, di cui 56 passeggeri - tra i quali tre neonati e 7 bambini - e sei membri dell'equipaggio. Il volo Sriwijaya Air SJ 182 era sulla rotta Jakarta-Pontianak. La perdita del contatto è avvenuta intorno alle 14 locali. Il velivolo è scomparso dai radar dopo 4 minuti dal decollo, sulla rotta Giacarta Pontianak. Il capitano della guardia costiera di Trisula ha confermato il rinvenimento dei primi resti umani dove è avvenuto il disastro."Abbiamo trovato resti umani, giubbotti di salvataggio, carburante e rottami", ha detto il capitano EKo Surya Hadi a un'emittente locale citata dall'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il modello di Boeing coinvolto nell'incidente è lo stesso che è costato alla compagnia americana 2,5 ...

