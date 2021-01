Bologna, Mihajlovic: «Perso su un campo di patate. Troppi errori» (Di sabato 9 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Genoa: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Genoa. PRESTAZIONE – «Questo è un campo di patate, in Serie A nel ventunesimo secolo è una vergogna un campo del genere. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, una squadra tecnica in un campo così perdi i tempi di gioco, chi deve rompere il gioco si trova più facilmente. Non so come abbiamo Perso oggi, era impossibile perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo dire nulla». RISULTATO PESANTE – «Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Sinisa, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Genoa: le sue dichiarazioni Sinisa, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Genoa. PRESTAZIONE – «Questo è undi, in Serie A nel ventunesimo secolo è una vergogna undel genere. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, una squadra tecnica in uncosì perdi i tempi di gioco, chi deve rompere il gioco si trova più facilmente. Non so come abbiamooggi, era impossibile perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo dire nulla». RISULTATO PESANTE – «Abbiamo ...

