Benevento-Atalanta: nonostante la sconfitta, un giallorosso esulta

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una giornata indimenticabile, nonostante la sconfitta, nonostante i quattro gol incassati contro l'Atalanta. Christian Pastina non potrà mai cancellare questo 9 gennaio 2021, il giorno del suo esordio in serie A. E che esordio per il classe 2001, entrato in campo dopo l'intervallo al posto del belga Foulon. Assist dalla trequarti di campo per Sau e gol del momentaneo 1-1. Un esordio celebrato sui social dal difensore giallorosso: "Orgoglioso di aver esordito in serie A con questi colori, è un sogno che si avvera! 9.1.2021", ha scritto Pastina sul proprio profilo Instagram. Dopo Di Serio, insomma, il Benevento lancia nel panorama del calcio d'élite un altro millennials. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

