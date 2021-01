Tour de Ski 2021: Francesco De Fabiani si ritrova ed è secondo nella mass start in Val di Fiemme! Vince il solito Bolshunov (Di venerdì 8 gennaio 2021) Solo il quinto successo consecutivo di Alexander Bolshunov ferma la voglia ritrovata di Francesco De Fabiani. Dopo quasi due anni il nativo di Aosta torna sul podio individuale in una gara che ha legami con la Coppa del Mondo, in questo caso la 15 km a tecnica classica con partenza di massa valevole come terzultima tappa del Tour de Ski. In Val di Fiemme, l’ottimo feeling del “Defa” con l’evento ritorna più che vivo, dal momento che, dei nove podi in gare valide per la Sfera di Cristallo, cinque sono arrivati proprio nel Tour de Ski, di cui quattro (con questo) in gare a tecnica classica. Che De Fabiani sia in condizione lo si nota fin quasi da subito, quando nel gruppo bloccato, e nel quale inizialmente è Federico Pellegrino l’azzurro nelle zone ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Solo il quinto successo consecutivo di Alexanderferma la vogliata diDe. Dopo quasi due anni il nativo di Aosta torna sul podio individuale in una gara che ha legami con la Coppa del Mondo, in questo caso la 15 km a tecnica classica con partenza dia valevole come terzultima tappa delde Ski. In Val di Fiemme, l’ottimo feeling del “Defa” con l’evento ritorna più che vivo, dal momento che, dei nove podi in gare valide per la Sfera di Cristallo, cinque sono arrivati proprio nelde Ski, di cui quattro (con questo) in gare a tecnica classica. Che Desia in condizione lo si nota fin quasi da subito, quando nel gruppo bloccato, e nel quale inizialmente è Federico Pellegrino l’azzurro nelle zone ...

