Strage di Bologna | Una strage di Stato

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - "Il dilemma se la strage alla stazione di Bologna sia stata una strage 'comune' o una strage 'politica' non esiste. Non esiste in radice, perché si è trattato di una strage ...“Il dilemma” se la strage di Bologna sia una strage ‘comune’ o ‘politica’ “non esiste”, in radice, “perché si è trattato di una strage politica, o, più esattamente di una strage di Stato”. Così la Cor ...