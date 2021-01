Seth Curry positivo ma comunque in campo! | E Irving rifiuta di giocare (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uno scenario paradossale alla vigilia di Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets. Prima il forfait della stella ex Cavaliers, poi il tampone positivo di Seth Curry reso noto a gara in corso. Una… L'articolo Seth Curry positivo ma comunque in campo! E Irving rifiuta di giocare proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uno scenario paradossale alla vigilia di Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets. Prima il forfait della stella ex Cavaliers, poi il tamponedireso noto a gara in corso. Una… L'articolomaindiproviene da Meteoweek.com.

Scene paradossali in NBA. Seth Curry è risultato positivo al Covid-19, ma l'esito gli è stato fornito a partita in corso.

NBA: Lakers hope to meet President Joe Biden but champions lose at Spurs

The Los Angeles Lakers hope to become the first NBA champions to visit the White House since 2016 when president-elect Joe Biden takes office. No team has visited the White House under the presidency ...

