Scuola, Sardegna: in classe dall’1 febbraio, Solinas conferma la didattica a distanza (Di sabato 9 gennaio 2021) I vertici della Regione Sardegna hanno deciso di rinviare il ritorno in classe degli studenti sardi, fissandolo per lunedì 1 febbraio, quantomeno per quanto concerne l’istruzione secondaria di secondo grado. Christian Solinas ha difatti firmato un’ordinanza in merito al tema istruzione, sancendo il proseguimento della didattica a distanza sino al 31 gennaio 2021, al fine di contenere la propagazione del Coronavirus tra i banchi di Scuola. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) I vertici della Regionehanno deciso di rinviare il ritorno indegli studenti sardi, fissandolo per lunedì 1, quantomeno per quanto concerne l’istruzione secondaria di secondo grado. Christianha difatti firmato un’ordinanza in merito al tema istruzione, sancendo il proseguimento dellasino al 31 gennaio 2021, al fine di contenere la propagazione del Coronavirus tra i banchi di. SportFace.

vivere_sardegna : Scuola, in Sardegna sospesa l’attività didattica in presenza nelle superiori fino al 31 gennaio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, in Sardegna Dad alle superiori fino al 31 gennaio #Sardegna - MediasetTgcom24 : Scuola, in Sardegna Dad alle superiori fino al 31 gennaio #Sardegna - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Scuola: in Sardegna dad nelle superiori sino al 31/1 - marcodifonzo : Scuola: in Sardegna dad nelle superiori sino al 31/1 -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Sardegna Rientro a scuola, le date regione per regione. Sardegna indecisa Tecnica della Scuola Ordinanza di Solinas: in Sardegna scuole superiori chiuse sino al 31 gennaio

Firmata in tarda serata l'ordinanza, le scuole superiori in Sardegna non riapriranno lunedì 11 gennaio e rimarranno chiuse ...

Scuola, in Sardegna Dad alle superiori fino al 31 gennaio

Anche la Sardegna ha deciso di rinviare il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori a lunedì 1 febbraio. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha emesso una nuova ordinanza in ...

Firmata in tarda serata l'ordinanza, le scuole superiori in Sardegna non riapriranno lunedì 11 gennaio e rimarranno chiuse ...Anche la Sardegna ha deciso di rinviare il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori a lunedì 1 febbraio. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha emesso una nuova ordinanza in ...