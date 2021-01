Sanremo 2021: continuano i lavori per il cast. Ecco quali donne potrebbero salire sul palco dell’Ariston (Di venerdì 8 gennaio 2021) La macchina del Festival di Sanremo 2021 è ormai accesa e sta scaldando piano piano i motori. Dopo l’ufficialità della presenza sul palco di Achille Lauro ed Elodie come co-conduttori, altri sono i nomi dei vip che si ricorrono nel mondo del gossip e che potrebbero calcare il palco dell’Ariston. Il settimanale Chi, infatti, avrebbe sganciato delle vere e proprie bombe di gossip affermando che la macchina del Festival di Sanremo 2021 si sarebbe messa in contatto con alcuni personaggi femminili di spicco. Mamma Rai avrebbe messo gli occhi su Vanessa Incontrada, Miriam Leone e Matilde Gioli. Se il nome della Incontrada sarebbe già stato chiesto in passato dal pubblico, Miriam Leone e Matilde Gioli possono contare su un buona dose di popolarità dettata ... Leggi su trendit (Di venerdì 8 gennaio 2021) La macchina del Festival diè ormai accesa e sta scaldando piano piano i motori. Dopo l’ufficialità della presenza suldi Achille Lauro ed Elodie come co-conduttori, altri sono i nomi dei vip che si ricorrono nel mondo del gossip e checalcare il. Il settimanale Chi, infatti, avrebbe sganciato delle vere e proprie bombe di gossip affermando che la macchina del Festival disi sarebbe messa in contatto con alcuni personaggi femminili di spicco. Mamma Rai avrebbe messo gli occhi su Vanessa Incontrada, Miriam Leone e Matilde Gioli. Se il nome della Incontrada sarebbe già stato chiesto in passato dal pubblico, Miriam Leone e Matilde Gioli possono contare su un buona dose di popolarità dettata ...

