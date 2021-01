Recovery: Iv, 'non chiediamo rinvio ma chiarezza' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Noi vogliamo correre! Nessun rinvio. IV chiede solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come invece hanno già fatto altri in passato”. Così esponenti di Italia Viva rispondono alle indiscrezioni sul fatto che Iv ostacolerebbe il Recovery. “Senza IV avrebbero licenziato un Recovery Plan del tutto diverso, con poco o niente sulla sanità, sui giovani e sul sud. E con una opaca fondazione sulla cybersicurezza Un documento che oltretutto nessuno aveva letto”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Noi vogliamo correre! Nessun. IV chiede soloe trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come invece hanno già fatto altri in passato”. Così esponenti di Italia Viva rispondono alle indiscrezioni sul fatto che Iv ostacolerebbe il. “Senza IV avrebbero licenziato unPlan del tutto diverso, con poco o niente sulla sanità, sui giovani e sul sud. E con una opaca fondazione sulla cybersicurezza Un documento che oltretutto nessuno aveva letto”.

borghi_claudio : Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che tocch… - fattoquotidiano : Recovery plan, a Italia Viva non va bene nemmeno la nuova bozza. Bellanova e Bonetti vogliono più soldi per i loro… - lauraboldrini : Abbiamo due sfide da vincere: la campagna di vaccinazione e il buon utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Non è i… - Danae0308 : RT @petergomezblog: “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano un nuovo pretesto per la rottura al vertice di maggioranza… - Lostsoul752 : @seriuled @TeresaBellanova Quindi per non consegnarlo a Salvini, bisogna lasciare che facciano quello che vogliono… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery non Il Recovery Fund non è merce di scambio Filodiritto Recovery: Iv, 'non chiediamo rinvio ma chiarezza'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Noi vogliamo correre! Nessun rinvio. IV chiede solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come ...

Recovery: Iv non chiede altri incontri su piano

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Italia Viva non chiede altri incontri sul Recovery. Lo avrebbe detto Teresa Bellanova alla riunione in corso a palazzo Chigi dove Pd, M5S e Leu hanno tutti sottolineato l'es ...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Noi vogliamo correre! Nessun rinvio. IV chiede solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come ...Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Italia Viva non chiede altri incontri sul Recovery. Lo avrebbe detto Teresa Bellanova alla riunione in corso a palazzo Chigi dove Pd, M5S e Leu hanno tutti sottolineato l'es ...