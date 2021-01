Previsioni meteo per il 9 Gennaio 2021: pioggia, neve e vento (al Sud) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il meteo del 9 Gennaio 2021 annuncia un maltempo diffuso su gran parte d’Italia e cielo sereno solo in alcune zone del nord. Se il Nord Italia rimarrà asciutto e al riparo dalle abbondanti piogge che bagneranno il resto della penisola, dovrà però sopportare un sostanziale abbassamento delle temperature. Se le correnti che spirano dal Mediterraneo meridionale portano infatti perturbazioni e piogge L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildel 9annuncia un maltempo diffuso su gran parte d’Italia e cielo sereno solo in alcune zone del nord. Se il Nord Italia rimarrà asciutto e al riparo dalle abbondanti piogge che bagneranno il resto della penisola, dovrà però sopportare un sostanziale abbassamento delle temperature. Se le correnti che spirano dal Mediterraneo meridionale portano infatti perturbazioni e piogge L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LarioLakeComo : Previsioni meteo e Webcam - prestia_fabio : RT @Corriere: In arrivo freddo dai Balcani, temperature fino a -11 a Bolzano, in Abruzzo 40 centimetr... - prestia_fabio : RT @Corriere: In arrivo freddo dai Balcani, temperature fino a -11 a Bolzano, in Abruzzo 40 centimetri di neve - GazzettinoL : - occhio_notizie : Il #meteo di #domani in #Campania -