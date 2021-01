Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion: uomo muore sul colpo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un uomo di 69 anni è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 a Berzo Inferiore (Brescia). Tragedia sulle strade bresciane nel pomeriggio di ieri, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita. L’incidente mortale si è verificato sulla strada provinciale 8 nel territorio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 8 gennaio 2021) Undi 69 anni è morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 a Berzo Inferiore (Brescia). Tragedia sulle strade bresciane nel pomeriggio di ieri, dove undi 69 anni ha perso la vita. L’incidente mortale si è verificato sulla strada provinciale 8 nel territorio L'articolo proviene da YesLife.it.

PatalanoCandida : RT @abibliophobica: Posa il vino, sfida la telecamera con lo sguardo, si sbottona il cappotto e di lì in poi perde il controllo. E noi con… - sichoriflettuto : RT @abibliophobica: Posa il vino, sfida la telecamera con lo sguardo, si sbottona il cappotto e di lì in poi perde il controllo. E noi con… - PugliaStream : Perde il controllo dell'auto che si ribalta nelle campagne: paura per una insegnante di 29 anni - lordbiron13 : Non è la russa che perde il controllo ma l'informazione IT L'Aria Che Tira, 'Questo è troppo'. Alan Friedman insult… - oggitreviso : Perde il controllo dell'auto, salta il passaggio pedonale, la pista ciclabile e finisce nel fosso… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Perde il controllo e finisce nel canale, 20enne muore intrappolato nell'auto SardiniaPost Incidente a Livorno, morto ragazzo, grave la fidanzata: cos’è accaduto

Grave incidente a Livorno, ragazzo di 30 anni ha perso la vita e la fidanzata è in gravi condizioni: la dinamica di quando accaduto ...

Berzo Inferiore (Brescia) – Tragico incidente stradale sulla Sp8: un morto

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion: morto sul colpo Tragico incidente giovedì pomeriggio sulla Sp8, a Berzo Inferiore: nel violentissimo schianto ha perso la vita il 69enne Fe ...

Grave incidente a Livorno, ragazzo di 30 anni ha perso la vita e la fidanzata è in gravi condizioni: la dinamica di quando accaduto ...Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion: morto sul colpo Tragico incidente giovedì pomeriggio sulla Sp8, a Berzo Inferiore: nel violentissimo schianto ha perso la vita il 69enne Fe ...