Pallamano | Mondiali pallamano 2021 | Elohim Prandi non ci sarà | la Francia perde un altro centrale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Si allunga la lunga lista di defezioni per idi, con lache dopo Nikola Karabaticanche anche il suo sostituto naturale, ovvero il 22enne, costretto a rinunciare dopo aver tenuto vive le speranze fino a pochissime ore fa. Ildel Paris Saint Germain ha ormai da qualche settimana un fastidioso problema alla spalla, che non gli consentirà di partire per l’Egitto, costringendo il neo-tecnico Guillame Gille a rimpiazzarlo con Jean-Jacques Aquivillo, in forza al Nimes. I transalpini inizieranno la competizione in un girone complicato, che li vedrà contrapposti ad Austria, Stati Uniti e i vice-campioni in carica della Norvegia, per tre sfide che porteranno via tante energie in vista ...