Open Arms | Salvini | “Orgoglioso di aver salvato vite e difeso i confini”

PALERMO – "Continuo ad essere tranquillo. Dispiaciuto, perché ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti dei veri delinquenti, ma se sono chiamato in tribunale vado a testa alta e orgoglioso di quello che ho fatto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Palermo dove domani parteciperà all'udienza preliminare sul caso Open Arms, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l'omaggio reso al magistrato Paolo Borsellino in via D'Amelio. Salvini, che è accusato di sequestro di persona aggravato e omissione di atti d'ufficio rivendica "con orgoglio di aver salvato vite e di avere difeso confini, dignità e sicurezza. Se rifarei quanto ho fatto nella vicenda Open Arms? Assolutamente, anzi, lo rifarò. Salvare vite, combattere i trafficanti di esseri umani e proteggere i confini e la sicurezza di un paese sono in dovere di un ministro. I morti in mare sono aumentati dopo la mia uscita dal ministero".

