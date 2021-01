Neve, indennizzi per chi è rimasto a lungo senza elettricità. "Risarcimenti automatici" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lucca, 8 gennaio 2021 " Grazie al lavoro delle oltre 300 persone della task force di E-Distribuzione , il servizio elettrico in Garfagnana è in fase di ripristino, dopo le ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lucca, 8 gennaio 2021 " Grazie al lavoro delle oltre 300 persone della task force di E-Distribuzione , il servizio elettrico in Garfagnana è in fase di ripristino, dopo le ...

Lucca, 8 gennaio 2021 – Grazie al lavoro delle oltre 300 persone della task force di E-Distribuzione, il servizio elettrico in Garfagnana è in fase di ripristino, dopo le inter ...

Maltempo: gravi danni nelle campagne

La situazione Danni a causa del maltempo nei terreni di Roma e provincia. Allagamenti e grandinate hanno danneggiato in molti casi le coltivazioni, ma anche il ghiaccio e la neve, hanno creato seri pr ...

